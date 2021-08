Kulturkampf von rechts

Es ist nichts Neues, dass der französische Milliardär und europäische Medienmogul Vincent Bolloré die faschistische Rechte seines Landes mit Hilfe seiner TV-Sender C 8 und C News an die Regierung bringen will. Seit Montag wissen die Franzosen nun auch, wie er seine Medienmacht in den kommenden Monaten bis zur nächsten Präsidentschaftswahl einsetzen will. Es geht darum, einen Kulturkampf anzuzetteln, die Politik in alttestamentarisches »Gut« und »Böse« aufzuteilen und »linke« politische Errungenschaften wie das einigermaßen liberale Schwangerschaftsabbruchgesetz als Teufelswerk zu denunzieren. Den Auftakt für Bollorés Kampagne lieferte am Montag abend zur besten Sendezeit ein von US-amerikanischen Klerikalen finanzierter Film, der unter dem Titel »Unplanned« das Recht der Frauen auf Abbruch einer Schwangerschaft angreift.

Das Machwerk, das bei C 8 gesendet wurde, greift »die wahre Geschichte« der US-Amerikanerin Abby Johnson auf – einer jungen Texanerin, di...