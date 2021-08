»Arme Kinder gehen nicht auf Privatschulen«

Spricht man hierzulande über Kinderarmut, heißt es oft, so schlimm wie in anderen Ländern sei die Lage noch lange nicht. Was sagen Sie dazu?

Dies ist ein weit verbreiteter Irrtum. Dabei kann Armut in einem reichen Land viel deprimierender sein und auch die Persönlichkeit eines Kindes stärker deformieren. Hierzulande von Armut betroffene Familien wird die Schuld daran zugeschoben. Das in einem Slum von Nairobi aufwachsende Kind hingegen fragt nicht: »Warum bist du eigentlich arm?« Bei uns gelten die Armen als Faulenzer, Drückeberger oder »Sozialschmarotzer«. Und auch die Kinder werden so behandelt und ausgelacht, wenn sie keine »Markenklamotten«, sondern die Kleidung älterer Geschwister tragen. Ihnen wird klargemacht, dass sie aus einer Familie kommen, die es nicht geschafft hat. Sie empfinden sich als Loser, fühlen sich nicht dazugehörig und ziehen sich zurück. Wer glaubt, das sei Armut de luxe, irrt gewaltig.

Inwieweit fängt der Sozialstaat Kinder aus arme...