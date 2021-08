Er will einfach nicht

Verrückte Welt in Liga drei. Zwei Aufsteiger führen nach dem dritten Spieltag die Tabelle an. Auf Platz zwei rangiert die zweite Mannschaft des BVB, Ligaprimus bleibt nach der dritten rauschhaften Gala in Folge Viktoria Berlin. Mit 4:0 fertigte man im Jahnsportpark den 1. FC Kaiserslautern (FCK) ab, dessen Grandezza längst verblichen ist. Letztmals waren beide Klubs im Jahr 1955 aufeinandergetroffen. Für die Pfälzer stand damals noch Ikone Fritz Walter auf dem Platz, man gewann mit 10:0. Diese Schmach, an die sich vermutlich kaum ein Viktoria-Vereinsmitglied noch erinnert, ist nun getilgt.

Die Tore fielen zu den von Fußballtrainern aller Couleur so gerne beschworenen »psychologisch günstigen Zeitpunkten«. Gleich zu Beginn (dritte Minute), mit dem Halbzeitpfiff (45.) und bald nach Wiederbeginn (52.) knipsten die Viktoria-Angreifer und zogen den Lauterern den Zahn. FCK-Mittelfel...