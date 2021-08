Parteien zur Wahl 2021

Wahl Abgeordnetenhaus Berlin

Endlich gibt es sie wieder, diese wunderbaren Spots, die uns die Parteien und Politiker in den schönsten Farben malen. Es wird ulkig, im besten Fall.

RBB, 19.56 Uhr

Berlin. Macht. Schule

Unterwegs in Klassenzimmern der Hauptstadt

Die Journalistin Katja Riha hat als Mutter ihre eigenen Erfahrungen mit der Bildung in Berlin gemacht. Sie möchte wissen, wie es Schülern und Lehrern in der Hauptstadt geht. Wo und wie funktioniert Bildung, was läuft gut, was falsch? Milliarden hat die Berliner Schulbauoffensive gekostet. Aber es bleibt viel zu tun. BRD 2021.

RBB, 21.00 Uhr

KGB – Schild und Schwert

Dserschinski & Co.

Folge eins von drei: Einen ganzen Abend lang KGB. Der sowjetische Abzug aus Afghanistan war jedenfalls besser organisiert und voraufgeklärt. Doch erst mal die U...