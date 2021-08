»Wir haben schon Jahre Probleme im Bildungssystem«

Ihre Initiative »Schule muss anders« hat eine Unterschriftensammlung begonnen. An wen richtet sich diese und was fordern Sie?

Bei uns sind Eltern, Schüler und Beschäftigte aktiv. Die Unterschriftensammlung möchte alle Beschäftigten an Berliner Schulen erreichen. Ziel ist, dass sich jeweils die Mehrheit der Mitarbeiter einer Schule hinter die vier Kampagnenforderungen stellt: mehr Zeit für Beziehungs- und Teamarbeit, Teams aus unterschiedlichen Berufen an allen Schulen, mehr Ausbildungs- und Studienplätze für Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter sowie eine unabhängige Beratungs- und Beschwerdestelle gegen Diskriminierung und für Teilhabe. An mehreren Schulen hat bereits eine Mehrheit des Personals die Petition unterschrieben. Für Schüler und Eltern wird es Ende August eigene Beteiligungsformate geben.

Laut Berliner Senat gehen in den nächsten acht Jahren etwa 40 Prozent der Berliner Lehrkräfte in Rente. Es müssen also rund 3.000 Lehrkräften jährlich eingestel...