Rette sich, wer kann

Kabul ist gefallen. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani ist am Sonntag abend ins Ausland geflohen. Kurz darauf besetzten die Taliban den Präsidentenpalast. In Kürze wollen sie das »Islamische Emirat Afghanistan« ausrufen, hieß es. Noch vor zwei Wochen hatte Ghani bekräftigt, er werde nicht »wie ein Feigling« das Land verlassen, so der afghanische Journalist Emran Feroz auf Twitter. Nun fühlen sich viele Afghanen verraten – nicht zuletzt, da er bei seiner Flucht noch vier Autos und einen Helikopter voller Geld stahl, meldet Reuters.

Berichten zufolge wurde die Hauptstadt ohne Gewalt eingenommen. Mittlerweile kontrollieren die Taliban 345 der 398 afghanischen Distrikte, wie die BBC ermittelte, und nahmen in nur zwei Wochen die meisten der 34 Provinzhauptstädte ein. »Der Krieg in Afghanistan ist vorbei«, erklärte ein Sprecher des Taliban-Politbüros am Montag gegenüber dem katarischen TV-Sender Al-Dschasira.

Mit Militärhubschraubern flogen die USA am Sonntag ...