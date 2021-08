Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gefeierter Putsch Wankender »Transformationsleuchtturm«: Tunesien nach der Entmachtung des Parlaments durch den amtierenden Präsidenten Kaïs Saïed Werner Ruf Ob den Verantwortlichen im Auswärtigen Amt die Besonderheiten des kleinen Landes am Südufer des Mittelmeers bewusst waren, als sie Tunesien nach dem »arabischen Frühling« des Jahres 2011 den Titel »Transformationsleuchtturm« verliehen? Der enthusiastische Begriff jedenfalls ist inzwischen von der Homepage des Ministeriums verschwunden. Dennoch: In vielerlei Hinsicht war Tunesien spätestens seit dem 19. Jahrhundert tatsächlich eine Besonderheit. Nur formal war das Beylikat vom Sultan des Osmanischen Reiches abhängig. Im Jahr 1857, ein Vierteljahrhundert vor der Kolonisation durch Frankreich, verkündete der damalige Bey Mohammed den »Fundamentalpakt des Königreichs Tunesien«, durch den die Sklaverei abgeschafft und die Juden rechtlich gleichgestellt wurden. Sein Nachfolger Bey Mohammed Al-Sadok erließ 1861 eine liberale Verfassung. Exekutive und Jurisdiktion wurden getrennt, dem Herrscher wurde ein oberster Rat, bestehend aus zwei Dritteln Notabeln und eine...

