Innere Geschlossenheit

Der Staat bringt sich in Stellung: Das Innenministerium versucht über seinen Bundeswahlleiter, der DKP (widerrechtlich – wie das Verfassungsgericht inzwischen festgestellt hat) den Parteienstatus zu entziehen, dem Inlandsgeheimdienst wird die Aufgabe übertragen, der Tageszeitung junge Welt ökonomisch das Wasser abzugraben. In Nordrhein-Westfalen zeigt die Regierung des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, dass sie gewillt ist, das Demonstrationsrecht mit oder auch ohne neue Gesetzeslage zu schleifen. Der Organisation ATTAC wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt. Dass der reaktionäre Umbau dieses Staates also rasant vorangetrieben wird, ist offensichtlich. Warum dies geschieht, ist dabei eine Frage, an deren Klärung alle interessiert sein müssen, die sich dieser Entwicklung entgegenstemmen wollen.

Alle Gesellschaften benötigen einen inneren Zusammenhalt, um als Gesellschaft existieren und funktionieren zu können. Ohne diesen Zusammenhalt gäbe es gar keine Ges...