Kräftige Selbstorganisation

Die strukturelle Krise des neoliberalen Kapitalismus ist durch die Coronapandemie sichtbarer geworden. Es gibt eine weltweite Krise des »Vertrauens« in den Staat. Antonio Gramsci beschrieb so eine Situation, in der »die großen Massen sich von der traditionellen Ideologie entfernt haben, nicht mehr an das glauben, woran sie zuvor glaubten«, als eine Krise, in der die »herrschende Klasse den Konsens verloren hat« und ihre Rolle »nicht mehr ›führend‹, sondern einzig ›herrschend‹« wahrnehmen kann. Allerdings ist auch Gramscis Satz noch aktuell, wonach »das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«.

Mit solchen Formulierungen wandte er sich gegen mechanistische Illusionen: Weder die abnehmende Fähigkeit zur Integration noch eine schwächelnde Hegemonie reichen aus, um den Kapitalismus zu überwinden. Das kann nur kräftiger Selbstorganisationen »von unten« gelingen.

