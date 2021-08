Imperialismus 4.0

Die Ökonomie des Privateigentums ist expansiv. Nach außen liegt die entscheidende Kompetenz der BRD in der digitalen Konkurrenz bei der schlichten Kapitalmacht ihrer Unternehmen. Datenschutzverordnungen, rechtliche Regelungen und Infrastruktur bilden die Grundlage für die Nutzung von Daten als Geschäftsfeld. Der Erfolg in der Konkurrenz der Kapitalisten ist aber ganz tautologisch von der Kapitalmacht, also der bereits erfolgreich gelaufenen Akkumulation von Kapital abhängig. Was es also braucht für den Erfolg, sind »deutsche Champions«. Und damit diese entstehen, müssen die Datenschutzregelungen immer »europäisch« gedacht werden – so zumindest die deutsche Perspektive, die sich mit einem Kapital, das nur den deutschen Markt zur Ausbreitung hat, nicht zufriedengibt. Denn nur mit einem entsprechend erweiterten europaweiten Markt können die Kapitalmassen auch zu konkurrenzfähiger Größe anwachsen, sowohl gegen die Wettbewerber innerhalb Europas, erst recht ab...