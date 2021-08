Von Pillendrehern und Pfennigfuchsern

Das Städtchen Wolfsberg in Unterkärnten wurde in den dreißiger Jahren als Hort radikaler Nazis bekannt; auch nach dem Krieg hat sich das nicht gebessert«, erzählte der Dozent seinem Freund Groll. Die beiden standen in Preitenegg, einem Dorf oberhalb Wolfsbergs, weil Groll die Wirkungsstätte jenes polnischen Pfarrers sehen wollte, der im Pfarrblatt mit einem Hetzartikel gegen die Coronaimpfung überregionale Berühmtheit erlangt hatte.

»Ulrich von Habsburg, ein Vertreter der aufgeklärten toskanischen Linie des Geschlechts, habe in Wolfsberg als einer der ersten grünen Gemeinderäte Österreichs gewirkt«, erzählte der Dozent weiter. »Er tat sich als Unterstützer der slowenischen Minderheit hervor, was seiner Popularität nicht förderlich war. Neuerdings sorgt ein weiterer Wolfsberger Aristokrat für Aufsehen. Anton Henckel von Donnersmarck residiert oberhalb der Stadt in einem weißen, im Tudorstil erbauten Schloss. Sein Bruder Alfred ist seit langem Geschäftsführe...