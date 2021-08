Lang lebe George Jackson!

In der jungen Welt vom 21./22. August 2010 schrieb Kolumnist Mumia Abu-Jamal, selbst seit 1981 politischer Gefangener in den USA, es sei »jetzt 39 Jahre her, dass der Black Panther George Jackson im kalifornischen Staatsgefängnis von San Quentin am 21. August 1971 von Wärtern ›auf der Flucht‹ erschossen wurde, wie es offiziell hieß. Mit 18 Jahren wegen eines Tankstellenüberfalls mit 70 US-Dollar Beute zu einer ›Gummistrafe‹ von einem Jahr bis lebenslänglich verurteilt, schloss Jackson sich in der Haft der Black Panther Party an und baute eine militante Gefangenenbewegung auf. International bekannt wurde er durch seinen als Buch veröffentlichten Briefwechsel mit Angela Davis.«

Im selben Monat schrieb Abu-Jamal an anderer Stelle, der Name Jackson sei »jungen Menschen in diesem Land heute kaum noch bekannt«. Auch nicht »seine Leidenschaften, die Bri...