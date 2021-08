Mehr Länder richten Coronapolitik neu aus

In der Bundesrepublik verzeichnen die Gesundheitsämter weiter steigende Coronafallzahlen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag morgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 32,7, eine Woche zuvor bei 22,6. Dennoch soll in immer mehr Bundesländern diese Kennzahl nicht länger allein ausschlaggebend für Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus sein.

Auf Länderebene überstiegen einzelne Inzidenzwerte die für die Kontaktnachverfolgung wichtige Schwelle von 50 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner. Laut Zahlen des RKI vom Sonntag morgen trifft dies auf Berlin (62,2), Hamburg (74,3) und Nordrhein-Westfalen (54,4) zu. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa kündigten laut Bericht vom Sonnabend zahlreiche Landesregierungen an, zur Bewertung des Infektionsgeschehens künftig weitere Kriterien heranzuziehen. Neben Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen auch Bayern,...