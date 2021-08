Visionär und Warner: Fidel Castro über die Zerstörung der natürlichen Umwelt durch den Menschen

Rund 30 Jahre bevor der Weltklimarat am vergangenen Montag in seinem aktuellen Bericht weitere schwere Naturkatastrophen prognostizierte und UN-Generalsekretär António Guterres daraufhin die »Alarmstufe Rot« ausrief, hatte Fidel Castro im Juni 1992 auf einer UN-Konferenz für Umwelt und Ernährung in Rio de Janeiro vor den Folgen der ökologischen Zerstörung des Planeten gewarnt und zugleich einige Ursachen dafür benannt, zu deren Beseitigung er aufrief.

»Eine bedeutende biologische Gattung ist aufgrund der schnellen und progressiven Beseitigung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen vom Aussterben bedroht: der Mensch«, sagte Castro. Er hielt den Konsumgesellschaften vor, drei Viertel der Energie zu verbrauchen, die auf der Welt erzeugt wird, obwohl nur 20 Prozent der Weltbevölkerung in ihnen leben. »Sie haben die Meere und Flüsse vergiftet, die Luft verschmutzt, die Ozonschicht geschwächt (…), haben die Atmosphäre mit Gasen angereichert, die die klimati...