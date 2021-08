Nixons Coup

Am Sonntag vor fünfzig Jahren, am 15. August 1971, setzte der damalige US-Präsident Richard Nixon die Goldeinlösepflicht von 35 Dollar je Unze (31,1 Gramm) aus. Die ökonomische Weltwirtschaftsordnung, vereinbart 1944 im »Abkommen von Bretton Woods«, hörte auf zu sein. Danach war allein der US-Dollar als führende Währung an das edle Metall gebunden. Die anderen kapitalistischen Länder verpflichteten sich, ihre Währung durch laufende Interventionen am Devisenmarkt in einer vorab bestimmten Relation zum Dollar zu halten. Anders als im Goldstandard vor dem Ersten Weltkrieg bestand die Einlösepflicht zum Festkurs nicht dem gemeinen Bürger gegenüber, nicht einmal der gemeinen Bank, sondern nur gegenüber den Notenbanken anderer Länder.

Als das System am Ende des Zweiten Weltkriegs ersonnen wurde, verfügten die USA über 70 Prozent der weltweiten Goldbestände. Sie waren nicht nur politisch und militärisch die eindeutig dominierende Großmacht des Globus, sondern vor...