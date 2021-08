Diener des Proletariats

Am 18. Januar 1871 wurde der preußische König Wilhelm I. (1797–1888) im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles von Duodezfürsten und Hofschranzen zum deutschen Kaiser ausgerufen. Die Bevölkerung nannte ihn seit 1848 »Kartätschenprinz«, nachdem das Militär in Berlin ein Massaker unter revolutionären Demonstranten angerichtet hatte. Das sogenannte zweite Deutsche Reich war durch den Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund bereits am 1. Januar 1871 entstanden. Gefeiert wurde aber fortan am 18. Januar, um das besiegte Frankreich zu demütigen. Dessen Großbourgoisie überließ den deutschen Klassengenossen das Elsass und große Teile Lothringens, zahlte eine Kontribution von fünf Milliarden Goldfrancs und durfte dafür gemeinsam mit den deutschen Truppen die Pariser Kommune niederschlagen. Das deutsche Kaiserreich, fasste Karl Marx 1875 zusammen, sei »nichts andres als ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Beisatz vermischter ...