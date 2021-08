Kein Urlaub für Erwerbslose

In Spanien ist Ferienzeit, auch für den Regierungschef. Doch bevor Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE sich zu seiner Sommerresidenz auf der Kanareninsel Lanzarote aufmachte, betonte er am Dienstag vergangener Woche die Erfolge seiner Regierung im Kampf gegen die Erwerbslosigkeit. Über Twitter beteuerte er, die Erholung der Wirtschaft habe nach dem Einbruch durch die Pandemie »in Spanien Fahrt aufgenommen«. Dazu gehöre auch, dass die Erwerbslosenquote im Juli »so stark wie nie in der Geschichte« gesenkt werden konnte. »Wir arbeiten weiter für die wirtschaftliche, soziale und territoriale Wiederbelebung des Landes.«

Ein wohlverdienter Urlaub also? Viele Mütter in Spanien dürften das anders sehen. Für sie klingt Urlaub eher wie Wunschdenken. Nur 66 Prozent aller Frauen zwischen 25 und 54 Jahren mit Kindern gingen laut einer am Montag vom Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) veröffentlichten Statistik im vergangenen Ja...