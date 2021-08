Beschäftigte dem Tod preisgegeben

In Italien sind in den vergangenen Tagen mehrere Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz gestorben: Am Montag ist der 47jähriger Alessandro Rosciano auf einer Baustelle in San Giovanni Rotondo, einem Vorort der Provinzhauptstadt Foggia in der südlichen Region Apulien, ums Leben gekommen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA wurde er von einer herabfallenden Betonplatte zerquetscht. Nur einen Tag später kam es zu einem weiteren Todesfall, diesmal in San Paolo d’Argon in der norditalienischen Lombardei: Ein 36jähriger, aus Indien stammender Arbeiter der Firma Tora Casting stürzte aus acht Metern Höhe vom Dachgerüst in die Tiefe, weil das aufgespannte Sicherheitsnetz nicht standgehalten hatte. Bereits am 3. August war zudem die 40jährige Laila El Harim, eine Migrantin aus Marokko, die in der Süßwarenfabrik Bombonette in Camposanto bei Modena in Norditalien beschäftigt war, ebenfalls während der Arbeit gestorben. Sie war in eine Schneidemaschine zur Herste...