Feierliche Rückgabe

Feierlich, fast schon ehrfürchtig ist die Stimmung im ­Kandinsky-Saal im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur in Berlin am Dienstag nachmittag. Auf einem Estonia-Flügel erklingt ein Stück des Komponisten Hans Heller, das 1926 entstand. Die etwa 40 Besucherinnen und Besucher haben sich schick gemacht und hören gebannt zu.

An diesem Tag werden im Russischen Haus 91 wertvolle Bücher aus dem 18. und 19. Jahrhundert der Staatlichen Universität Woronesch in Russland zurückgegeben, die dort während des Zweiten Weltkrieges im Sommer 1942 entwendet wurden. Die Rückgabe erfolgt als private Initiative von Hans-Erich Frey, Bürgermeister a. D. der hessischen Stadt Neu-Isenburg. Sein Vater, der Kriegsverwaltungsrat der Wehrmacht war, hatte die Bücher dort an sich genommen und nach Deutschland verschickt. Nun möchte der Sohn das Unrecht, so gut es geht, wiedergutmachen.

Als Hans-Erich Frey das Wort ergreift, ist seine Stimme brüchig. Bei der Bücherrückgabe von »Wie...