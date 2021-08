»Auf den Prinzipien des Sozialismus«

In seinem am 19. Mai in der Parteizeitung Nhan Dan (Das Volk) veröffentlichten Artikel hat Nguyen Phu Trong, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, eine umfassende und tiefgehende Analyse des seit dem Sieg der Augustrevolution 1945 eingeschlagenen Weges der Vietnamesen vorgelegt. Phu Trong führt darin aus, dass die Kommunistische Partei bei ihrer Gründung 1930 in ihrem »politischen Programm« das Ziel ausgegeben hatte, die »national-demokratische Revolution unter Führung der Arbeiterklasse« auf den Weg zu bringen, um »danach in Richtung Sozialismus unter Umgehung des Kapitalismus und unter den besonderen Bedingungen in Vietnam voranzuschreiten«. Daran habe sich zu keinem Zeitpunkt etwas geändert: »Während des ganzen revolutionären Kampfes hat die Kommunistische Partei Vietnams immer daran festgehalten, dass das Voranschreiten zum Sozialismus eine objektive Forderung und der unvermeidliche Weg der Vietnamesischen Revolution« ist.

Dies sei, s...