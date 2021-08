Ein beinahe sakrales Weekend

Einen wunderschönen guten Morgen! Unter der Woche kam es in Argentinien zum bereits dritten Superclásico des Jahres zwischen den Boca Juniors und River Plate, dem beliebtesten Fußballspiel der Welt. Gespielt wurde im Stadtstadion von La Plata, der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires. Das Stadion ist das schönste der Silberländer, absolut Erste-Welt-Niveau, doch ironischerweise ist es das Stadion keines Klubs. In der italienischen Serie A gibt es nur ein oder zwei Vereine, die überhaupt ein eigenes Stadion haben, in Argentinien ist es umgekehrt, doch im Ciudad de La Plata will einfach niemand spielen. Es ist ein ges(ch)ichtsloses Stadion. Die Wölfe von Gimnasia y Esgrima de La Plata kicken im Waldstadion. Und den Löwen vom ewigen Stadtrivalen Estudiantes LP hat deren Präsident und Vereinsidol Juan Sebástian Verón mit dem Estadio UNO Jorge Luis Hirschi ein neues gebaut (nach dem Einsturz einer der Holztribünen des alten vor zirka fünfzehn Jahren). Im ungeli...