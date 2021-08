Re: Reiches Land. Arme Kinder

Soziale Not in Großbritannien

Wer zahlt was? Die alte Frage. Der Menschenverstand würde ja sagen, wer mehr hat, zahlt mehr; und wer mehr hatte, hat mehr Schaden angerichtet, umweltzerstörungsmäßig – und muss dafür aufkommen. Und wenn Kinder im Spiel sind, würde da nicht sofort jeder die Börse öffnen? Mitnichten, klar. Der sechsjährige Noah und sein Bruder gehören zu den vier Millionen Kindern, die im Vereinigten Königreich in Armut leben. In den letzten fünf Jahren sind 500.000 dazugekommen. Ausschlaggebend für diesen Zustand ist die Sozialhilfereform. BRD 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Vietnam: Zweifel (1966–1967)

Diese Serie wurde an dieser Stelle bereits ausführlich dargestellt, deswegen nur ein kurzer Hinweis auf diese Chronologie des verbrecherischen »Krieges gegen den Terror«, der damals eben Kommunismus genannt w...