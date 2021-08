Rotlicht: Machiavellismus

Heute gibt es ihn für jedermann: für Manager, für Frauen, selbst für Kinder – den Machiavelli als Ratgeber. Selten ist der Name eines Schriftstellers so sprichwörtlich geworden wie der des Staatstheoretikers Niccolò Machiavelli (1469–1527). Was heute unter dem Begriff des Machiavellismus firmiert, ist leider nur die Vulgärvariante dessen, was er lehrte. Literatur, die seinen Namen beansprucht, vermittelt damit ein Synonym für strategisches, zweckrationales Handeln ohne Moral. Im Politischen werden alle Handlungen ausschließlich unter dem Aspekt des Erfolgs, d. h. Machtgewinns, betrachtet.

Grundlage dafür ist Machiavellis schmales Büchlein »Il Principe« (Der Fürst), worin der Italiener Ratschläge gibt, wie man als Alleinherrscher Macht erlangen, behaupten und ausbauen kann. Alles hierfür Dienliche wird in Betracht gezogen: Lügen, Betrügen, Morden und Erobern. Der Gipfel der Immoralität scheint erreicht, wenn es heißt, es gäbe »in Wahrheit kein sicheres Mitt...