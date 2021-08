Große Regulation

Als »Feldzug gegen die Tech-Konzerne«, als »Big Tech Crackdown« oder auch als »digitale Kommandowirtschaft« macht sie seit geraumer Zeit Schlagzeilen: die Kampagne zur Regulierung der viele Milliarden US-Dollar schweren chinesischen Internetunternehmen, die die Regierung in Beijing gegenwärtig führt. Ob Branchengrößen wie Alibaba, Tencent, Didi oder Meituan, ob im Westen weniger bekannte Unternehmen wie der Jobvermittler Kanzhun, ob spezielle Sektoren wie die Nachhilfeindustrie: Chinas Behörden nehmen sich Unregelmäßigkeiten im Geschäftsgebaren vor, schreiten gegen monopolistische Praktiken und gegen andere Verstöße, etwa Nachlässigkeiten beim Datenschutz, hart ein. Immer wieder hagelt es Strafen – zuweilen in Milliardenhöhe –, immer wieder geben riesige Konzerne nach. Und: Immer wieder stürzen die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen drastisch ab. Das wiederum treibt Investoren die Schweißperlen auf die Stirn und führt auch in westlichen Wirtschaftskr...