Nächste Niederlage für Bayer

Monsantos Verhalten zeige eine rücksichtslose Missachtung der Gesundheit und Sicherheit der vielen ahnungslosen Verbraucher, befanden die Richter des kalifornischen Berufungsgerichts in San Francisco am Montag (Ortszeit). Damit erklärten sie die Ansprüche der Glyphosat-Geschädigten Alberta und Alva Pilliod gegen die Bayer-Tochter Monsanto für rechtens und wiesen den Einspruch des Leverkusener Multis gegen das erstinstanzliche Urteil ab. Auch die Höhe der Summe, die der Chemieriese zu zahlen hat – 87 Millionen Dollar an Strafe und Schmerzensgeld – bestätigten die Juristen.

Der »Court of Appeal for California« bescheinigte Monsanto den »unnachgiebigen Unwillen, die Öffentlichkeit über die Krebsgefahren eines Produkts zu informieren« und bezeichnete diese Praxis des Unternehmens als notorisch. »Über ...