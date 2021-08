Leitender Redakteur Geschichte des Tages: Sven Felix Kellerhoff

Wer sich ein paar Minuten in den politischen Lebenslauf Karl Liebknechts vertieft, wird danach wissen, dass Liebknecht am 2. Dezember 1914 als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die Bewilligung der neuen Kredite stimmte, die die Regierung benötigte, um weiter Krieg führen zu können. Das Datum ist nicht das unwichtigste in der neueren deutschen Geschichte, und man sollte meinen, ein »Leitender Redakteur Geschichte« habe davon einmal gehört.

Am Dienstag hat Sven Felix Kellerhoff in der Welt sein Beinchen an der Leiche des KPD-Mitgründers gehoben. Man weiß nun, dass Reichstagsbrand-Kellerhoff sich darüber klar ist, d...