Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ultrarechtes Lobbynetzwerk Wikileaks legt Finanzierung ultrarechter Plattformen »Hazte Oír« und »Citizen Go« offen Carmela Negrete Mehr als 17.000 interne Dokumente der spanischen ultrarechten Organisationen »Hazte Oír« und »Citizen Go« stehen seit Donnerstag frei zugänglich unter dem Namen »Das Netzwerk der Intoleranz« im Internet. Darunter finden sich Informationen über Propagandamethoden sowie die Finanzierung der Organisationen. Gemeinsam mit vier Medien aus Italien (Il Fatto Quotidiano), Deutschland (Taz), Spanien (Público) sowie Mexiko (Contralínea) zeichnet die Enthüllungsplattform Wikileaks für die Veröffentlichung verantwortlich. »Hazte Oír« wurde 2001 vom spanischen Anwalt Ignacio Arsuaga gegründet, der auch eine enge Freundschaft zum Chef der faschistischen Partei Vox, Santiago Abascal, unterhält. Der ultrakatholische Verein organisiert unter anderem Kampagnen gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, LGBTIQ- sowie Frauenrechte und unterhält Verbindungen ins Neonazimilieu. Die Organisation »Citizen Go« wurde 2013 ins Leben gerufen, um die ultrarechte Lobbyarbeit von »Haz...

