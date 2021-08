Die Welt als Reisschale

Seit Anfang Juli ist es amtlich – die Documenta 15 wird trotz aller Coronarisiken wie geplant vom Mitte Juni bis Mitte September 2022 in Kassel stattfinden. Offenbar hatten vor allem ökonomische Gründe den Ausschlag gegeben: die Verlängerung von Mietverträgen für Ausstellungshallen, Personalkosten für das Vorbereitungsteam und die Befürchtung, dass internationale Gäste, insbesondere aus den USA und Japan, die im Sommer 2022 verschiedene Kunstausstellungen in Europa besuchen wollen, nicht zweimal anreisen werden.

Solche wirtschaftliche Erwägungen stehen eigentlich konträr zum formulierten Anspruch des indonesischen Kuratorenteams. Denn das Ruangrupa-Künstlerkollektiv will, anders als bei manchen Documenta-Schauen in der Vergangenheit, weniger auf die Vermarktbarkeit von zeitgenössischer Kunst blicken. Statt dessen hat es mit dem »Lumbung«-Ansatz ein gänzlich anderes Kunstkonzept in die Vorbereitung der Documenta 15 eingebracht.

»Lumbung« ist der Begriff für ...