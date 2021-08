Zum Inhalt dieser Ausgabe | Brüssel ausgetrickst Polen: Von der EU kritisierte Disziplinarkammer für Richter vor dem Aus – Funktion bleibt erhalten Reinhard Lauterbach, Poznan Der Vorsitzende der rechten polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat angekündigt, die Disziplinarkammer beim Obersten Gericht zu schließen. Auf diese Weise erledige sich der Streit mit den EU-Institutionen von selbst, weil sein Gegenstand verschwinde, sagte Kaczynski am Sonnabend der staatlichen Nachrichtenagentur PAP. Er legte jedoch Wert auf die Feststellung, dass das Schließen der Disziplinarkammer nicht gleichbedeutend damit sei, dass Polen ein entsprechendes Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union anerkenne (EuGH) oder sich dessen Rechtsprechung unterwerfe. Die Disziplinarkammer habe sich »nicht bewährt«, so Kaczynski, er habe ohnehin geplant, sie aufzulösen – als wäre sie nicht erst durch Justizminister Zbigniew Ziobro 2018 geschaffen worden. Das liest sich auf den ersten Blick wie der Versuch eines gesichtswahrenden Rückzugs. Wie die Tageszeitung ­Rzeczpospolita am Montag schrieb, deutet es jedoch eher darauf hin, die EU ausz...

Artikel-Länge: 3161 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen