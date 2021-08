Immer gut schlafen

Es gibt begehrtere Titel im Weltfußball als Olympiagold, zumindest bei den Herren. Das zeigt sich auch in der Qualität der Spiele. Anders bei den Frauen: In Tokio wurde ein gewohnt starkes Turnier gespielt, vergleichbar mit den üblichen Welt- und Kontinentalwettbewerben. Mit dabei waren neben den Favoritinnen aus Kanada, Schweden oder den USA aber auch Spielerinnen, die bisher für wenig Aufsehen sorgen konnten: die der Nationalmannschaft Sambias. Diese wurden in der Gruppenphase Opfer der Löwinnen aus den Niederlanden, es hagelte mit 10:3 eine der höchsten Niederlagen der Turniergeschichte. Es folgten zwei beachtliche Leistungen gegen China (4:4) und Brasilien (0:1), die leider nicht zum Weiterkommen reichten.

Das gut besetzte Teilnehmerinnenfeld sorgte für zwei enge Spiele im Halbfinale. Während Schweden gegen die Australierinnen mit 1:0 gewann, mühten sich die Kanadierinnen in einem packenden Nordamerikaduell ebenfalls zu einem 1:0 gegen die USA. Donners...