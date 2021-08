Der Wecker und der Knast

Mit ihrem Buch »Vermessene Zeit« hat Ingrid Strobl einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des staatlichen Umgangs mit linker Militanz in der Bundesrepublik vorgelegt. Die 1952 in Innsbruck geborene Autorin studierte Kunstgeschichte und Germanistik, promovierte über »Rhetorik im Dritten Reich« und war 1979 bis 1986 Redakteurin der Zeitschrift Emma.

1987 wurde sie unter dem Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung«, in diesem Fall der »Revolutionären Zellen« (RZ), in Köln festgenommen. Die Ermittler hatten herausgefunden, dass sie einen Wecker erworben hatte, der 1986 als Zeitzündvorrichtung bei einem Anschlag der RZ auf ein Verwaltungsgebäude der Lufthansa am Kölner Rheinufer benutzt worden war.

Die RZ wollten mit dem Angriff, der einen Sachschaden von rund 130.000 DM (etwa 66.000 Euro) verursachte, vor allem gegen die Lufthans...