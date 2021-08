Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Stadt

Leipzig sammelt Städtepartnerschaften wie andere Kommunen Schlaglöcher. Keine sächsische Siedlung, keine ostdeutsche Landeshauptstadt hat so viele partnerschaftliche Bündnisse wie die Perle an der Pleiße. Ganz neu dabei seit diesem Sommer ist die Nummer 15: Ho-Chi-Minh-Stadt.

Das »Paris des Ostens« ist ein Schmuckstück unter den bisherigen Partnern, denn nach Wernigerode (2013 mit Hoi An) schließt Leipzig den erst zweiten deutsch-vietnamesischen Bund. Exklusiver geht es kaum. Und darum dreht es sich ja auch neben all dem kulturellen und wissenschaftlichen Austausch und dem Zeichen der politischen Verbundenheit (Weltfrieden und so). Die Partnerschaften sollen die Bedeutung der eigenen Stadt herausstellen und ein bisschen Welt in die Provinz bringen. Einzige Ausnahme: Von den USA holt man sich auch gern die Provinz nach Hause, so etwa nach Erfurt (Shawnee, Kansas), Halle (Savanna, Ohio) und Potsdam (Sioux Falls, South Dakota).

Bei seinen Bündnissen zeigte sic...