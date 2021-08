Lob der Nestbeschmutzer

Petra Morsbach erzählt in ihrem mehrfach ausgezeichneten jüngsten Roman »Justizpalast« (2017) die Lebensgeschichte der Vorsitzenden Richterin im Münchner Justizpalast Thirza Zorniger. An einer Stelle ist davon die Rede, dass diese kritische Juristin ein Buch über die Affären des Herrn Franz, ­vulgo F. J. Strauß, liest, Titel: »Macht und Missbrauch«. Auch die Autorin ist von der Thematik fasziniert: Morsbach hat ihr ein ganzes Buch gewidmet, das sie einen Essay nennt. Darin untersucht sie drei Fälle: zwei, die hinreichend dokumentiert bzw. durch einschlägige Aktenlagen nachvollziehbar sind, einen weitere, in den Morsbach selbst involviert gewesen ist.

Zum einen schildert, diskutiert und analysiert sie einen gigantischen Fall sexueller Gewalt in der katholischen Kirche Österreichs, den Fall des Kardinal Groër, der Mitte der 90er Jahre erdrutschartig für heftige Diskussionen in der Amtskirche wie in der breiten Öffentlichkeit sorgte. Die Beobachterin interess...