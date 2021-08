Zum Inhalt dieser Ausgabe | Allianz unter Zugzwang Rückstellungen wegen Schadensersatzforderungen in USA. Aktienrückkäufe sollen Kurs stabilisieren Steffen Stierle Seit das US-Justizministerium vor einer Woche eine Untersuchung gegen die Allianz-Tochter Allianz Global Investors U.S. LLC (AGI) angekündigt hat (siehe jW vom 4. August), steht der Versicherungskonzern unter Druck. Schließlich belaufen sich die Schadensersatzforderungen geprellter Anleger mittlerweile auf sechs Milliarden US-Dollar (etwa fünf Milliarden Euro). Anfang der Woche hieß es aus der Münchner Konzernzentrale, es bestehe das Risiko, dass die Angelegenheiten »erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz-Gruppe haben könnten«. Nun reagiert die Unternehmensführung auf die jüngsten Entwicklungen: Rückstellungen werden gebildet, Aktionäre besänftigt. Dabei hieß es am vergangenen Wochenende noch, dass man wegen der Rechtsstreitigkeiten in den USA kein Geld beiseitelegen wolle. Schließlich sei es »nicht möglich, die konkreten finanzi...

