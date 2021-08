Endstation Kolumbien

Schon seit einigen Wochen stecken Tausende Flüchtende mit dem Ziel USA in der im Bundesstaat Antioquia gelegenen kolumbianischen Gemeinde Necoclí an der Grenze zu Panama fest. An diesem Montag (Ortszeit) soll ein erneutes Treffen zwischen Regierungsvertretern beider Länder – Kolumbien und Panama – stattfinden, um über die schwere Migrationskrise in der Grenzregion zu beraten.

Bereits am Freitag waren die Vizepräsidentin und Außenministerin Kolumbiens, Marta Lucía Ramírez, und ihre panamaische Amtskollegin Erika Mouynes in der Gemeinde Nicanor in Panama, an der Grenze zu Kolumbien, zusammengekommen. An dem Treffen nahmen auch der Sicherheitsminister Panamas, Juan Manuel Pino, und der kolumbianische Verteidigungsminister Diego Molano teil. Im Anschluss teilte Ramírez über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass mit den panamaischen Behörden beschlossen worden sei, unter anderem auch mit Interpol und den Geheimdiensten beider Staaten zusammenzuarbeiten, u...