Dem System eins auswischen

Ein »Jailhouse Lawyer« ist zuallererst ein Häftling, und als solcher gehört er zu den am meisten verachteten Männern und Frauen des Landes. Jailhouse Lawyers, also »Knastanwälte«, sind rechtskundige Gefangene, die so lange verspottet wurden, bis sie anfingen, vor Gericht zu gewinnen. Zu Beginn der Ära der Masseninhaftierungen in den 1980er Jahren klagte ein Gefangener namens Hiram gegen das Gefängnis von Huntington, Pennsylvania, weil dort der Hofgang buchstäblich nur »eine Zigarettenlänge« dauerte, also etwa sechs Minuten.

Hiram las die entsprechenden Rechtsvorschriften und juristischen Fachbücher und setzte mit seiner Klage eine gerichtliche Verfügung durch, die die Gefängnisleitung zwang, an fünf Tagen in der Woche mindestens eine Stunde Hofgang zuzulassen. Dass aus nur sechs Minuten alle zwei Tage am Ende 60 Minuten täglich wurden, war eine Sensation für alle Inhaftierten. Hiram wurde von niemandem mehr verspottet. Er stand von da an für den seltenen S...