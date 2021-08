Der nächste Coup

Anlässlich des ersten Jahrestags seiner Räumung lud das ehemalige Betreiberkollektiv der linken Berliner Szenekneipe »Syndikat« für vergangenen Sonnabend in die Neuköllner Weisestraße zu einer großen Kundgebung mit Musik und Redebeiträgen. Ihre Wut haben sie in den letzten zwölf Monaten nicht verloren. Christian, ehemaliger »Syndikat«-Barkeeper und Kollektivmitglied, sagte gegenüber junge Welt, dass viele noch immer geschockt von der brutalen Räumung mit Hilfe von mehr als 2.000 Polizeibeamten sind. Die Räumlichkeiten stehen bis heute leer.

Auf der die gesamte Straßenbreite einnehmenden Bühne sprachen verschiedene andere Mietinitiativen wie das Bündnis »Mietenwahnsinn«, Vertreter der ebenfalls geräumten Kneipe »Meuterei«, des bedrohten Jugendklubs »Potse« und der »Köpi«. In den umliegenden Spätverkaufsstellen waren Spendendosen für die Veranstaltung aufgestellt worden. Das »Syndikat« erfreut sich noch immer großer Solidarität in der Gegend, was auch die g...