Zum Inhalt dieser Ausgabe | Entgegen den Wünschen des Westens Bosnien und Herzegowina: Teilstaat Republika Srpska lehnt Völkermord-Dekret ab. Neuer Hoher Repräsentant Schmidt will daran festhalten Roland Zschächner Ärger ist vorgezeichnet: Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat der österreichische Diplomat Valentin Inzko Ende Juli par ordre du mufti erlassen, dass im Staat Bosnien und Herzegowina die Leugnung von Völkermord und die Verherrlichung von Kriegsverbrechen verboten sind. Wer dagegen verstößt, dem droht eine Haftstrafe von einem halben bis hin zu fünf Jahren. Das Dekret zielt vor allem auf die Einordnung des Massenmordes von Srebrenica ab. Inzko, der bis zum 1. August als Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina fungierte, war auf diesem Posten mit absolutistischen Machtbefugnissen ausgestattet, unter anderem durfte er ohne jegliche demokratische Legitimation Gesetze erlassen. Auf ihn folgte nun der CSU-Politiker Christian Schmidt in das Amt, das nach dem Sezessionskrieg 1995 mit dem Abkommen von Dayton geschaffen wurde, um dessen Umsetzung zu gewährleisten. Der Diplomat begründete sein Dekret am 23. Juli damit, »dass prominente Einzelpersonen und ...

