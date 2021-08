Gegründet 1947 Sa. / So., 7. / 8. August 2021, Nr. 181

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht The Jungle Book Herrscher und Beherrschte, so kann man das durchaus problematische Dschungelbuch wohl auch lesen. Ein Wolfsrudel hat den Menschenjungen Mogli adoptiert. Dies missfällt dem Tiger Shir Khan, dem Chef des Dschungels. Er fordert Moglis Tod. Außergewöhnliche Neuverfilmung mit realen Darstellern. USA/GB 2016. Sat.1, Sa., 20.15 Uhr Don Giovanni Live von den Salzburger Festspielen 2021 Keine Moral, kein Gesetz – in Mozarts berühmter Oper stellt ein Mann seine Macht über alles. Neueinspielung von den Salzburger Festspielen – inszeniert von dem italienischen Theatermacher Romeo Castellucci und musikalisch umgesetzt von Dirigent Teodor Currentzis. F/A 2021. Arte, Sa., 22.05 Uhr Leave No Trace – Meine Wildnis Kriegsveteran Will und seine Teenagertochter Tom leben seit Jahr...

