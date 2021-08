Geld im Überfluss

Die hochgeschätzte Firma Apple aus dem kalifornischen Städtchen Cupertino hat beschlossen, eine Reihe von Anleiheemissionen von gerade mal 6,5 Milliarden US-Dollar zu begeben. Die am höchsten verzinslichen, 40 Jahre laufenden Titel bieten immerhin einen Jahreszins von 2,85 Prozent, also etwa so hoch wie die aktuelle Inflationsrate in den USA. Für den Computerkonzern sind 6,5 Milliarden US-Dollar nicht viel Geld, verglichen etwa mit dem jüngsten Quartalsgewinn von 21,7 Milliarden US-Dollar oder gar seiner Börsenbewertung von derzeit etwa 2,4 Billionen US-Dollar. Fest steht: Das Unternehmen braucht den zusätzlichen Kredit nicht. Es schwimmt in Liquidität und kann Investitionen oder die Übernahme anderer Firmen locker in bar finanzieren. In der Begründung für die Emission ist nicht von Investitionen die Rede, sondern in erster Linie dient der Kredit der Auszahlung der Dividende und dem Rückkauf eigener Aktien. Das Eigenkapital soll also verringert und die Ve...