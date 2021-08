Klassenopfer des Tages: Hartz-IV-Bezieher

Kapitalisten vergreifen sich in der Pandemie ungeniert am Volkseigentum. Dank üppiger Subventionen von Staat und EZB sind im vergangenen Jahr weitere 69.000 Personen in der BRD Einkommensmillionäre geworden. Aber wehe, wenn ein Prolet auch nur einen Krümel klaut. Das Bundessozialgericht hat sich einen Berliner Hartz-IV-Bezieher vorgeknöpft. Der Familienvater hatte seine kargen staatlichen Zuwendungen mit einem prekären Job als Kellner aufgestockt. Der Chef offerierte ihm täglich kostenlose Verpflegung. Zuviel für die Terroristen im Jobcenter: Für Essen und ...