Weitgehend unkontrolliert

Seit mehr als einer Woche kämpfen griechische Einsatzkräfte Tag und Nacht gegen die Flammen. Am Freitag wurden aus ­allen Teilen des Landes stündlich neue Katastrophen gemeldet. Zentren der »Alptraumfeuer« – wie Zeitungen und Fernsehen die verheerenden Wald- und Buschbrände nennen – sind nach wie vor die große Insel Euböa nahe Athen sowie die Peloponnes, wo inzwischen offenbar wenigstens das antike Zeusheiligtum Olympia im Nordwesten der Halbinsel vor Schaden bewahrt werden konnte. Am Morgen waren in der thessalischen Tiefebene bei Elassona im Bezirk Larissa neue Feuer ausgebrochen; im Athener Flughafen trafen 83 französische Feuerwehrspezialisten ein, die Paris – ebenso wie zwei Löschflugzeuge – zur Hilfe geschickt hatte. Der rechte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis erholte sich unterdessen auf seiner Heimatinsel Kreta, wie griechische Tageszeitungen erbost anmerkten.

