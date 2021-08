Multiple Krisen im Iran

Iran kämpft mittlerweile mit der fünften Coronawelle. Insgesamt wurden bisher über 92.600 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Das Impfprogramm schreitet aufgrund mangelnder Vakzine nur langsam voran. Von 83 Millionen Iranerinnen und Iranern sind bisher lediglich 2,8 Millionen vollständig geimpft, wie die iranische Nachrichtenagentur IMNA Anfang August meldete. Der Bevölkerung mangelt es nicht nur an Impfdosen, auch fehlt es an basismedizinischen Gütern wie destilliertem Wasser oder Elektro­lytlösungen, die für lebenswichtige Operationen und in der Notfallambulanz dringend benötigt werden. Aufgrund häufig auftretender Stromausfälle während der vergangenen Monate müssen Produktionsprozesse oft heruntergefahren werden, weshalb die inländische Herstellung medizinischer Güter mit den rasant zunehmenden Coronainfizierten nicht mehr Schritt halten kann. Hinzu kommt, dass durch die westlichen Sanktionen gegen den Iran der Import wichtiger Bau...