Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hilfen auf Sparflamme Regierung will Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld verlängern. Vielen droht Abstieg in Armut Simon Zeise Die Bundesregierung strebt offenbar die Verlängerung der aktuellen Kurzarbeiterregeln und der Wirtschaftshilfen für Unternehmen bis zum Jahresende an. Die grundsätzliche politische Entscheidung sei zwischen Union und SPD bereits gefallen, berichtete die Rheinische Post am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Aus dem Bundesarbeitsministerium hieß es, Minister Hubertus Heil (SPD) sei grundsätzlich für eine Verlängerung und setze sich auch dafür ein. Der Zeitung zufolge laufen derzeit noch Gespräche über Detail­fragen. Bislang sind beide Regelungen bis Ende September befristet. Zwar gehe die Erwerbslosigkeit »erfreulicherweise« zurück, sagte Heil. »Aber angesichts der Tatsache, dass es in einer Reihe Branchen noch konjunkturelle Störungen gibt«, halte er eine Verlängerung bis Jahresende für sinnvoll. Schätzungen des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) zufolge ist die Zahl der Kurzarbeiter von 1,39 Millionen Menschen ...

