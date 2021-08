»Wir wollen Sichtbarkeit erreichen«

An diesem Freitag gehen Sie in Nürnberg mit dem »­Dyke-March« auf die Straße. Welche spezifischen Diskriminierungen machen Lesben das Leben schwer?

Lesben sind Frauen, trans- oder intersexuelle Personen, die Frauen lieben. Aufgrund dieser Tatsache müssen sie sowieso darum kämpfen, gleiche Rechte wie Männer zugestanden zu bekommen. Es gibt Mehrfachdiskriminierungen aufgrund von Stand und Herkunft. Sich als lesbisch zu outen, kostet Energie, sich nicht zu outen ist erst recht anstrengend, wie Studien zum Thema zeigen. Immer zu überlegen, was man wem sagt, kostet Kraft. Auf dem Wohnungsmarkt werden Heteropaare bevorzugt. Bei zwei Frauen auf Wohnungssuche wird vermutet, es handele sich um eine Wohngemeinschaft – viele Eigentümer wollen nicht an eine WG vermieten. Das ist bei Frauen meist so, unsere Sexualität wird häufig nicht ernstgenommen. Den tatsächlichen Grund für eine Ablehnung erfährt man sowieso nie. Beim Dyke-March wollen wir lesbische Sichtbarkeit e...