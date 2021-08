Sing Street

Irland in den 1980er Jahren: Der 14jährige Conor geht auf eine katholische Schule. Um aus dem Alltag zu entfliehen, schreibt der helle Junge in seiner Freizeit Songtexte. Eines Tages begegnet er einem Mädchen und erzählt ihr von einer Band, um sie zu beeindrucken. Als das Mädchen Interesse zeigt, bleibt dem Jungen nichts anderes übrig, als diese Band auch wirklich zu gründen. Ja, so ist das mit dem Sprüchemachen. Nett, beschwingt und humorvoll. Irland/GB 2016.

Arte, 20.15 Uhr

Verräter – Tod am Meer

DDR 1988. Volkspolizist Martin Franzen hat Dienst, als eine Frauenleiche aus der Ostsee gezogen wird. Das Opfer, Johanna Schön, ist durch Schüsse gestorben. Alles deutet auf missglückte Republikflucht hin. Martin ermittelt heimlich: Ein rätselhafter Brief, den Johanna Schön noch kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, führt ihn nach Berlin zu Nina. Es wird deutlich, dass...