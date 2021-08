Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Gangsterpräsident Killing Fields. Rodrigo Duterte führt mit Hilfe korrupter Mordbanden auf den Philippinen Krieg gegen das eigene Volk E. San Juan Jr. Seit über einem Jahr leiden mehr als hundert Millionen Filipinos unter den Folgen der Pandemie, deren Heftigkeit auf die militärischen Übergriffe und die kriminelle Nachlässigkeit der Regierung Duterte zurückzuführen ist. Bis Juli 2021 wurden 1.181 Todesfälle aufgrund von Covid-19 gemeldet. Es gibt noch immer keine organisierten Impfkampagnen, keine zugänglichen Massentests, keine Bereitstellung angemessener medizinischer Einrichtungen wie öffentliche Krankenhäuser und Kliniken. Angesichts einer inkompetenten Bürokratie ist es ausgeschlossen, ein humanes, gemeinschaftsorientiertes und auf Menschenrechten gegründetes Vorgehen gegen die Pandemie zu erwarten. Unverminderte Arbeitslosigkeit, weit verbreitete Armut, Hunger, Hoffnungslosigkeit und Elend prägen derzeit die Aussichten von Millionen. Unterdessen bereitet sich Rodrigo Duterte darauf vor, die Wahlen 2022 zu manipulieren, um sich vor den laufenden Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu ...

Artikel-Länge: 20769 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen