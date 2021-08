Mülltrennung lohnt sich

Lidl expandiert neuerdings mit Verve auf dem Recyclingsektor. Die Schwarz-Gruppe, zu der neben Lidl auch Kaufland gehört, ist die Nummer eins unter Europas Supermärkten. Mit einem Umsatz von 125,3 Milliarden Euro konnte sie ihre Spitzenposition im Geschäftsjahr 2020 noch ausbauen. Zum Wachstum der Schwarz-Gruppe beigetragen hat auch die neue Entsorgungssparte.

»Die Tochter Prezero ist im Geschäftsjahr 2020 um 33,7 Prozent gewachsen und erzielte im Abfall- und Recyclingmanagement einen Umsatz in Höhe von rund 700 Millionen Euro«, berichtete das Handelsblatt am 15. Juli. Anfang 2021 hatte sie in allen Bundesländern die Genehmigung für ihr duales System erhalten. »Mit dem eigenen dualen System setzt die Schwarz-Gruppe nun einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung geschlossener Wertstoffkreisläufe innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe«, gab Prezero im September 2020 auf seiner Homepage be...