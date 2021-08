»Eine Million Kinder konnte nicht ausgebildet werden«

Die Landtagsfraktion Die Linke in Hessen setzt sich dafür ein, dass der Besuch von Schwimmbädern und Badeseen für Kinder und Jugendliche im Sommer kostenfrei sein muss. Während hoher Inzidenz in der Coronapandemie waren Bäder geschlossen. Weshalb ist es aus Ihrer Sicht für Kinder jetzt besonders wichtig, schwimmen zu lernen?

In den vergangenen Jahren, speziell in Coronazeiten, stieg die Nichtschwimmerquote bei Zehnjährigen an. Einer Forsa-Studie zufolge konnten im Jahr 2017 schon rund 60 Prozent dieser Altersgruppe in Deutschland nicht gut schwimmen. Die Pandemie verstärkt das Problem: Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG, konnte eine Million Kinder nicht zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern ausgebildet werden. Wegen geschlossener Bäder wurden 2020 etwa 70 Prozent weniger Seepferdchen-Abzeichen vergeben, die eine Grundlage bilden, um im Anschluss den Freischwimmer zu machen. Zugleich nehmen Badeunfälle zu. Die Versorgung mit Bäde...