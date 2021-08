Siedleransprüche legitimiert

Joseph Biden soll es richten: Israelische Regierungsvertreter haben sich an die Administration des US-Präsidenten gewandt, damit diese die von ihrer Vertreibung bedrohten palästinensischen Bewohner des Stadtviertels Scheich Dscharrah in Ostjerusalem zur Annahme eines Kompromissvorschlags des Obersten Gerichts drängt. Das meldete die israelische Tageszeitung Haaretz am Mittwoch unter Berufung auf israelische Diplomaten.

Dem Obersten Gericht liegt eine Klage von vier der insgesamt 75 von Zwangsräumungen bedrohten Familien vor. Die Siedlervereinigung Nahalat Shimon hat Restitutionsansprüche auf die Grundstücke erhoben, die vor der Staatsgründung Israels im Besitz jüdischer Stiftungen waren. Während der jordanischen Kontrolle über Ostjerusalem war das Land allerdings an palästinensische Flüchtlinge vergeben worden, die im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 aus ihren Wohnorten vertrieben worden waren. Ein Jerusalemer Gericht hatte nach jahrelangem Rechtsstrei...